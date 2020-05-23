В регионе заработают спортивные объекты
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В Мангистауской области продлили карантин, одновременно ослабив его
Фото Лада

Главный санитарный врач Мангистауской области продлил карантин с 25 мая «до стабилизации эпидемиологической ситуации», сделав его, таким образом, бессрочным, сообщил республиканский оперштаб. Одновременно принято решение ослабить карантинные ограничения.

Так, объекты общепита по-прежнему смогут принять до 30 человек одновременно, им разрешено принимать посетителей с 10 до 19 часов. ТРЦ будут работать с 10 до 17 часов, кинотеатры, игровые площадки, фуд-корты в них запускать пока не планируется.

А регионе также разрешат работу «объектов по оказанию услуг населению», в их числе названы детские уличные аттракционы: они будут открыты с 10 утра до 21 часа «при исключении скопления людей, длительного и тесного контакта».

Возобновят также работу спортивные объекты всех форм собственности, без бассейнов, с заполняемостью до 30%, они будут открыты с 10 до 21 часа.

Мангистауская область одной из первых ввела карантин – после выявления первого зараженного коронавирусом, а затем ужесточила его. Карантин был ослаблен с 18 мая. При этом за неделю в Мангистауской области было зарегистрировано 17 новых случаев коронавируса.

В регионе к этому моменту официально зарегистрировано 164 случая коронавируса, 1 человек скончался, 81 выздоровел.

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