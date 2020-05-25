Число заболевших COVID-19 в России превысило 350 тысяч

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 8 946, а общее число достигло 353 427 во всех регионах, сообщает ТАСС .

Как отмечается, десятый день подряд количество выявляемых за сутки случаев не превышает 10 тыс., суточный рост составил 2,6%, как и днем ранее.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве – 2560 и в Московской области – 831. В Москве ежедневный прирост пять дней не превышает 3 тыс. человек. Всего в столице заразились 166 473 человека, умерли 2 034.

Общее число умерших достигло 3 633 – за сутки скончались 92 человека. Выздоровели 118 798 пациентов, у которых диагностировали коронавирус.

Россия находится на третьем месте в мире по заболеваемости COVID-19, на первом месте – США, на втором – Бразилия.