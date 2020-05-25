Назначен глава комитета по развитию межэтнических отношений МИОР

Приказом министра информации и общественного развития Болат Мажагулов назначен на должность председателя комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития РК, сообщается на сайте премьер-министра.

Болат Мажагулов родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию музыки. Трудовую деятельность начал в 1999 году артистом первой категории симфонического оркестра Государственной филармонии Астаны. Работал в государственной филармонии, республиканской гвардии «Улан», ГККП «Государственный народный театр «Наз» Астаны, в структуре управления культуры города Астана, был директором столичного Дворца мира и согласия, возглавлял управление культуры, управление культуры, архивов и документации, а также управление культуры и спорта города Астана. С июля 2019 года работал заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента.