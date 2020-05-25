Он потребовал от правительства и акимов исправить ситуацию
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Казахстанцы не соблюдают карантин, констатирует Токаев
Фото Данияра Мусирова

Казахстанцы перестали соблюдать карантин, констатировал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Карантинные меры в городах не соблюдаются, что приводит к увеличению количества заражённых", - написал Токаев в Twitter поздно вечером в понедельник.

"Правительство, акимы областей, городов должны выправить ситуацию. Ношение масок в публичных местах, общественном транспорте является обязательным", - добавил он.

Президент потребовал "принять решительные меры для защиты граждан".

На прошлой неделе Казахстан трижды обновил рекордный прирост количества заболевших коронавирусом. В целом за неделю в стране было зарегистрировано 2100 новых случаев COVID-19. К понедельнику общее число случаев достигло 8,5 тысяч.

При этом в целом ряде регионов после ослабления карантина с начала мая были зафиксированы масштабые вспышки коронавируса. Ни в одном регионе при этом карантин не был значительно ужесточен, напротив, практически повсеместно продолжилось его ослабление.

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