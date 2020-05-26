Казахстан обновил рекорд новых случаев коронавируса за сутки

В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 438 новых случаев COVID-19, это самый большой прирост за все время с начала распространения заболевания. Темп прироста составил 5,1%.

Больше всего заболевших выявлено в Алматы – 75 (прирост 3,4%), в Шымкенте – 69 (11,3%), в Карагандинской области – 67 (11,3%), в столице – 56 (3,4%), в Жамбылской области – 51 (17,5%). В Западно-Казахстанской области инфекция выявлена еще у 38 человек (9,2%), в Атырауской области зарегистрировано 32 новых случая (3,6%), в Туркестанской области – 17 (5,4%), в Алматинской области – 12 (4,2%), в Кызылординской области – 8 (2,4%). В Мангистауской и Костанайской областях зарегистрировано по 5 новых случаев (прирост 3% и 4,1% соответственно), в Актюбинской области – 2 (0,7%), в Акмолинской области – 1 (0,7%).

В Карагандинской области диагноз COVID-19 выявлен при обследовании лиц из числа близких контактных и скрининга. Из 67 заболевших 17 – жители Караганды, 16 – Темиртау, 29 – Сарани, 4 – города Абай и 1 – Бухар-Жырауского района.

В Шымкенте диагноз COVID-19 подтвержден у 33 человек из числа близких контактов, у 18 – перед плановой госпитализацией в стационар, еще 18 заболевших выявлены в результате проведенного скрининга.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании COVID-19 выявлен у жителя Тюлькубасского района, у жителя Сайрамского района, у 2-х жителей Мактаральского района, у жителя Толебийского района и 4-х жителей Туркестана. При обследовании контактных лиц вирус обнаружен у 8-ми жителей города Туркестан, в том числе у детей 7, 5 и 3 лет.

В Мангистауской области 2 случая выявлены при скрининговом обследовании, заболевшие - жители Бейнеуского района. Трое заразившихся – из числа контактных, это жители Бейнеуского, Каракиянского и Тупкараганского районов.

В городе Костанай зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб, 24 мая 82 казахстанца приехали из Москвы на автобусе. Они были определены в карантинные стационары до получения анализа на коронавирусную инфекцию. COVID-19 подтвердился у 5 человек, все они – жители других регионов РК.

В Актюбинской области зарегистрировано COVID-19 выявлен у 2-х жителей города Актобе. 26-летняя девушка была обследована с профилактической целью обследована, а у 12-летнего мальчика инфекция подтверждена после самообращения.

В Кызылординской области 7 заболевших – это жители Кызылорды, еще 1 – из Аральского района. Шестеро – из числа контактных с ранее заболевшими, двое – выявлены при скрининговом обследовании.

Общее число случаев в Казахстане достигло 8969, из них в Алматы – 2276, в столице – 1686, в Атырауской области – 923, в Шымкенте – 675, в Карагандинской области – 662, в Западно-Казахстанской области – 452, в Жамбылской области – 343, в Туркестанской области – 332, в Алматинской области – 300, в Кызылординской области – 297, в Актюбинской области – 278, в Павлодарской области – 187, в Мангистауской области – 172, в Акмолинской области – 147, в Костанайской области – 127, в Восточно-Казахстанской области – 66 и в Северо-Казахстанской области – 46.

Выздоровели 4515 человек, скончались официально от коронавируса 35.