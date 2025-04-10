Суд оштрафовал активистов, пришедших поддержать Темирлана Енсебека на суде

Суд назначил штрафы активистам, пришедшим поддержать Темирлана Енсебека в Наурызбайский районный суд по уголовным делам. Об этом сообщило движение Oyan, Qazaqstan! в своем Telegram-канале.

Айгуль Нурбулатовой, Дархану Шарипову и Айрис Конысбай суд назначил административный штраф в размере 20 МРП (78 640).

У другой задержанной, Акторгын Аккенжебаласы, начались судороги, ее из отделения полиции увезла скорая, протокол на нее не составляли.

Адвокат Жанар Балгабаева сообщила активистам, что другую задержанную, Марию Кочневу – девушку Темирлана Енсебека, забрали на освидетельствование.

Позже стало известно, что Кочневой суд также назначил административный штраф в 20 МРП.

Пятерых активистов полиция задержала в четверг у здания Наурызбайского районного суда по уголовным делам. Они, как и другие наблюдатели, пришли на открытый процесс по делу администратора паблика сатирических новостей Qaznews24, обвиняемого в разжигании розни за пост в Instagram. Как и на предыдущем заседании по этому делу, наблюдателей не разместили в зале и не предоставили им возможности следить за процессом онлайн. В фойе суда они скандировали «Ашық сот» («Открытый суд»), требуя гласности суда. В департаменте полиции города сообщили, что активистов привлекут к ответственности за «мелкое хулиганство».

17 января в квартире у автора сатирического паблика Qaznews24 прошел обыск, затем его задержали, а вечером следующего дня суд арестовал его на два месяца. Уголовное дело против него расследовалось по части 1 статьи 174 Уголовного кодекса – разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

В департаменте полиции Алматы заявляли, что возбуждение дела не связано с сатирическими публикациями, а с тем, что он «разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни».

Адвокат Енсебека Жанара Балгабаева сообщала, что уголовное дело было заведено за пост от 21 января прошлого года.

«В каждом посте Темирлана написано, что это сатира. Песня “Йоу, орыстар” (которую Енсебек использовал в своем посте и которая стала поводом для возбуждения уголовного дела) давно муссируется в соцсетях, и она получила новую жизнь в 2022 году после агрессии России в отношении Украины», – отмечала она.

В мае 2022 года у Енсебека уже проходил обыск, тогда в отношении него проводили досудебное расследование по поводу распространения заведомо ложной информации. Международная организация Human Rights Watch призывала власти Казахстана прекратить необоснованное дело против Енсебека. В сентябре 2022 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления.