Главное судебное разбирательство по делу об убийстве Шерзата Полата назначено на 17 апреля

Адвокаты потерпевших ходатайствовали, чтобы суд прошел в Карасайском районе Алматинской области. Однако суд решил оставить все процессы в Талдыкоргане, так как в Карасайском районе нет следственного изолятора.

Также суд пройдет без участия присяжных.

В четверг, 10 апреля, в Талдыкоргане в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жетысуской области начались предварительные слушания по делу об убийстве Шерзата Полата. Суд пройдет в открытом режиме, трансляция заседаний будет на YouTube-канале Верховного суда.

Несмотря на то что преступление произошло в Талгарском районе Алматинской области, местом проведения слушаний был выбран Талдыкорган. В Верховном суде это объяснили тем, что девять обвиняемых содержатся там в СИЗО. При этом дело рассматривает Алматинский областной суд.

На скамье подсудимых 9 человек, хотя изначально было 11 подозреваемых.

Между тем адвокат потерпевших Мейирман Шекеев пояснил, что двое были исключены из числа подозреваемых еще на стадии следствия: «Изначально было 13 подозреваемых, но после установления того, что двое из них вообще не имели никакого отношения к делу, они были исключены из числа подозреваемых. Затем еще две девушки были допрошены только в качестве свидетелей. Они не играли активной роли».

Адвокат также сообщил, что защита будет настаивать, чтобы наказание обвиняемым не было заменено на условное.

«Мы повторно будем подавать ходатайство о переносе процесса в Карасайский район, так как текущая локация неудобна как для нас, так и для потерпевших. Потерпевшие и так с трудом передвигаются после случившейся трагедии. Доставка обвиняемых в суд — это не наша забота», - также сообщил Шекеев.

Ранее сестра отца погибшего подростка, Перизат Нурымова, рассказала, что только двое из обвиняемых проходят по статье «Убийство», остальные - по статье «Хулиганство». С этим она не согласна.

«Их судят по отдельности. Нас это не устраивает. Должны были судить как групповое. Они приехали на одной машине и уехали на одной машине.», - сказала она.

По версии обвинения, в убийстве с особой жестокостью в отношении заведомо несовершеннолетнего обвиняется подсудимый Абзал Шынасыл (п. 5 и 9 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса). Также он обвиняется в совершении хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с особым цинизмом и исключительной жестокостью (ч. 3 с. 293 Уголовного кодекса). Кроме того, он совершил покушение на убийство в отношении двух или более лиц (ч. 3 ст. 24 и ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса).

По ч. 3 ст. 293 и ч. 3 статьи 24 и ч. 2 статьи 99 обвиняется Равиль Сакиев.

Шынгыса Белгожаева, Дархана Аскентая, Нурбола Токтаубаева, Нуркияса Ильясова, Азамата Токтаубаева, Дидара Калиахмета и Думана Скакова обвиняют по статье 293 часть 3 Уголовного кодекса.

Еще один подсудимый, несовершеннолетний Д. Ыскак обвиняется в том, что не сообщил о заведомо известном ему особо тяжком преступлении (статья 434 Уголовного кодекса).