Касымбек поручил не допустить «повторения сценария» рудника «Нурказган» на других предприятиях Карагандинской области

В ход онлайн-совещания с руководителями крупных предприятий региона аким Карагандинской области Женис Касымбек поручил не допустить «повторения сценария» рудника «Нурказган» на других промышленных предприятиях. Как сообщает пресс-служба акимата, на совещании обсуждался контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и профилактика распространения COVID-19 на производствах. Глава региона поручил управленцам тщательно следить за соблюдением санэпиднорм на предприятиях.

«Вы все видите, как случай на руднике буквально за считаные дни взорвал ситуацию по заболеваемости во всей области. Сейчас работа на руднике приостановлена, но у нас есть предприятия, работу которых останавливать нельзя. Поэтому нужно очень тщательно следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Необходимо учитывать те рекомендации, которые даёт Управление здравоохранения и главный санитарный врач», - сказал он.

Отмечается, что все предприятия региона уже перешли на усиленный санитарный режим. Сотрудников обеспечивают масками и перчатками, помещения обрабатывают антисептическими растворами, шкафчики для личных вещей расставляют на расстоянии не менее полутора метров.

Многие предприятия отменили режим самообслуживания в пищеблоках, чтобы не формировать очереди, в некоторых учреждениях обеды в столовых заменили ланч-боксами. Перед началом смены на всех предприятиях региона работникам измеряют температуру, а на ТОО «ГРЭС Топар» от подрядчиков требуют прохождения ПЦР-анализа на COVID-19. Более того, директор предприятия Евгений Никитин заявил, что «в качестве резервного плана» рассматривается «переход на казарменный режим».

«Работу нам останавливать нельзя ни в коем случае, поэтому, если возникнет такая необходимость, сотрудники после смены не будут возвращаться домой, а их расселят в специально отведённых для этого помещениях. Такие меры помогут остановить распространение инфекции и сократить число контактных», - сообщил он.

Касымбек поручил тщательно вести профилактику распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, а также продумать план работы на случай повторной вспышки заболевания, которая, по прогнозам специалистов, может произойти в Казахстане в сентябре-октябре. Также он дал поручение руководителю управления здравоохранения Карагандинской области Ержану Нурлыбаеву рассмотреть возможность финансирования скринингов на COVID-19 для сотрудников градообразующих предприятий из Фонда обязательного медицинского страхования.