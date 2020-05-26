Пригородные маршруты столицы не запустят до конца мая

До конца мая пригородные маршруты столицы пока не будут курсировать, сообщил аким города Алтай Кульгинов на брифинге во вторник.

«Да, этот вопрос стоит сейчас на повестке дня, я думаю, мы до конца мая пока не будем запускать, с учетом эпидемиологической ситуации, и конечно же, мы постараемся как можно быстрее возобновить работу пригородных маршрутов, – сказал Кульгинов. – До конца мая мы пока будем в данном режиме работать, и думаю, что с начала июня мы запустим пригородные маршруты, если эпидемиологическая ситуация останется такой же стабильной».

С 28 марта было приостановлено курсирование всех столичных пригородных маршрутов, находящихся в карантинной зоне. Это поселки Косшы, Тайтобе, Жибек Жолы, Талапкер, Коянды, Кызылсуат, Ы. Алтынсарина, дачный поселок «Нұрлы».

С 21 марта временно было приостановлено движение пригородных маршрутов, обслуживающих населенные пункты вне зоны карантина, таких как Акмол, Кабанбай батыра, Р. Кошкарбаева, Максимовка, Воздвиженка, Аршалы, Жалтырколь, Софиевка Малотимофеевка и Шубар.