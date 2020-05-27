В нескольких регионах Казахстана снова зарегистрированы завозные случаи коронавируса

Вновь в нескольких регионах Казахстана зарегистрированы завозные случаи коронавируса – из России, Узбекистана и других областей РК, сообщает оперативный штаб.

Так, в Северо-Казахстанской области все 3 случая – завозные. Заболевшие прибыли из Омска, они работают вахтовым методом в строительной компании РФ. Установлено 6 близких контактных лиц, которые также были обследованы на COVID-19, результаты – отрицательные.

В Кызылординской области 5 заболевших являются жителями Кызылорды, остальные двое – жители Аральского и Шиелийского районов. Двое из общего числа выявленных пациентов с КВИ – контактные с ранее заболевшими, один выявлен в ходе скрининга, четверо прибыли из Российской Федерации и города Атырау.

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 3 выявлены в ходе мониторинга за ОРВИ и пневмониями, 1 случай выявлен в ходе скрининга, 2 – завозные из Алматинской области и столицы, 1 – контактный.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 у жителя Тюлькубасского района, жителя Сарыагачского района, жителя Байдибекского района и жителя Кентау. При обследовании въезжающих из Узбекистана вирус обнаружен у жителя Шымкента.

В Актюбинской области COVID-19 выявлен у троих близких контактных с ранее заболевшими КВИ, один заболевший приехал из г.Аксай Западно-Казахстанской области, где работает.

В Павлодарской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявлен у жителя города Павлодар, работающего вахтовым методом на предприятии в г.Омск РФ. Он прибыл в Казахстан 24 мая и был доставлен в карантинный стационар. После подтверждения диагноза переведен в инфекционный стационар областной детской больницы. Еще трое заболевших в регионе – жители города Экибастуза, они контактные с ранее выявленными инфицированными. После проявления симптомов сначала лечились самостоятельно, но улучшений не было, обратились за медпомощью. После подтверждения диагноза пациенты переведены в инфекционный стационар Экибастузской городской больницы. У одного из них, 51-летнего мужчины, – хронический бронхит, хроническая ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инсулиннезависимый сахарный диабет.

В Карагандинской области при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга диагноз COVID-19 подтвержден у 43 человек, из них 18 – жители Караганды, 19 – Темиртау, 2 – Сарани, 2 – Абайского района и 2 – Шетского района.

В Костанайской области заболели жители города Житикара, Костанай и Карабалыкского района (всего четверо заболевших). Все являются близкими контактными с ранее выявленными пациентами с COVID-19.