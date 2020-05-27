В гостиничном комплексе в Жетысуском районе Алматы произошел пожар

В Жетысуском районе Алматы произошел пожар в гостиничном комплексе «Гыньяз», сообщает пресс-служа ДЧС города.

Сообщение о возгорании поступило сегодня в 10 утра от работницы магазина, располагающегося напротив гостиничного комплекса. Пожарные расчеты направлены по повышенному рангу вызова и прибыли через 7 минут.

«Открытым пламенем горела кровля трехэтажного гостиничного комплекса. В целях соблюдении техники безопасности, прибывшая служба энергетиков, обесточила объект. Со слов администрации, объект не функционировал. Звеном газодымозащитной службы проведена разведка на наличие людей, предварительно, никого нет. Развернуты 3 автолестницы, поданы лафетные стволы», - сообщили в ДЧС.

Угроза распространения огня на соседние здания снята, пожар локализован в 11:04, ликвидирован в 11:55, общая площадь составила 300 кв.м.

«Тушение осложнялось сложным устройством кровли горящего здания, наличием утеплителя под металлическим кровельным покрытием, а также припаркованными вокруг горящего здания частными автомобилями», - отметили в департаменте.

В тушении пожара задействованы 55 человека личного состава и 16 единиц техники ДЧС а также поливомоечные машины «Алматы Су».