При президенте Казахстана создана комиссия по восстановлению экономического роста

В Казахстане создана государственная комиссия по восстановлению экономического роста при президенте. Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев в среду, сообщает сайт Акорды.

«В целях разработки предложений по восстановлению экономического роста в условиях новой экономической реальности постановляю создать государственную комиссию по восстановлению экономического роста при президенте Республики Казахстан», - говорится в тексте указа.

Эта комиссия должна выработать предложения по восстановлению экономического роста в условиях новой реальности.

В ее состав вошли кабинет министров в полном составе, включая нескольких вице-министров, помощник президента – секретарь совета безопасности Асет Исекешев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, замруководителя администрации президента Тимур Сулейменов, председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, депутат сената Ольга Перепечина, депутат мажилиса Нуртай Сабильянов, уполномоченный по правам человека Рустам Журсунов, управляющий международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.