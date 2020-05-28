Они дублировали друг друга
Парламент Казахстана объединил трех операторов жилищных программ
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ». Документ объединяет АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в единого оператора жилищного строительства, чтобы они не дублировали функции.

«Законопроектом объединяются действующие операторы жилищных программ АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «Байтерек девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» в единого оператора жилищного строительства», - сказал депутат сената Алимжан Куртаев.

Основными задачами законопроекта являются обеспечение стимулирования субъектов строительной отрасли, развитие ипотечного кредитования, оптимизация деятельности оператора жилищного строительства и экономия бюджетных средств за счет снижения административных расходов действовавших операторов. При этом поддержка субъектов жилищного строительства, а также обеспечение доступности жилья будет осуществляться единым оператором за счет предоставления ипотечных займов на основании лицензии уполномоченного органа; управления правами требования по ипотечным займам в интересах и по поручению доверителя, гарантирования ипотечных займов, арендных платежей, взносов по накоплениям жилищных строительных сбережений; гарантирования займов (кредитов) на приобретение доли в многоквартирном жилом доме. Кроме того, единый оператор будет заниматься финансированием и реализацией инвестпроектов.

Ранее сообщалось, что в результате объединения административные расходы операторов сократятся на 42%. Кроме того, единый оператор будет работать по принципу единого окна с местными исполнительными органами и стройкомпаниями.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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