Более 131 тыс. выпускников будут сдавать в этом году ЕНТ

В этом году Единое национальное тестирование будут сдавать более 131 тыс. выпускников. При этом тестирование пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщается на сайте премьер-министра, на селекторном заседании под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы подготовки к проведению ЕНТ. По информации министерства образования и науки, в текущем году сдавать ЕНТ будут более 131 тыс. выпускников. Уже определено 150 пунктов проведения ЕНТ, все они будут обеспечены тепловизорами, дезинфицирующими тоннелями и ковриками для обуви, медпунктами, санитайзерами и масками.

Тугжанов поручил подготовить специальную инструкцию по санитарно-эпидемиологическим требованиям к проведению ЕНТ, обеспечить социальную дистанцию, обязательное соблюдение санитарных требований, организовать подвоз детей и безопасность их транспортировки.