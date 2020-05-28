Тестирование пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований
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Более 131 тыс. выпускников будут сдавать в этом году ЕНТ

В этом году Единое национальное тестирование будут сдавать более 131 тыс. выпускников. При этом тестирование пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как сообщается на сайте премьер-министра, на селекторном заседании под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова были рассмотрены вопросы подготовки к проведению ЕНТ. По информации министерства образования и науки, в текущем году сдавать ЕНТ будут более 131 тыс. выпускников. Уже определено 150 пунктов проведения ЕНТ, все они будут обеспечены тепловизорами, дезинфицирующими тоннелями и ковриками для обуви, медпунктами, санитайзерами и масками.

Тугжанов поручил подготовить специальную инструкцию по санитарно-эпидемиологическим требованиям к проведению ЕНТ, обеспечить социальную дистанцию, обязательное соблюдение санитарных требований, организовать подвоз детей и безопасность их транспортировки.

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