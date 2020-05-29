Число случаев коронавируса в Казахстане приблизилось к 10 тысячам

В Казахстане за минувшие сутки зарегистрировано 356 новых случаев коронавируса, прирост снова ускорился и составил 3,7%, сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, в Алматы подтверждено 84 новых случая (прирост 3,5%), в Западно-Казахстанской области - 51 случай (10,3%), в столице - 48 случаев (2,6%), в Мангистауской области - 40 случаев (22,6%), в Карагандинской области - 34 случая (4,5%), в Шымкенте - 32 случая (4,4%), в Восточно-Казахстанской области - 23 случая (31,1%), в Атырауской области - 21 случай (2,2%), в Алматинской области - 7 (2,2%), в Кызылординской области - 6 (1,9%), в Павлодарской области - 5 (2,6%), в Жамбылской области - 3 (0,8%) и Акмолинской области - 2 (1,3%).

Оперативный штаб пока не сообщил подробной информации о новых зараженных.

Для Восточно-Казахстанской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областей вчерашний прирост стал крупнейшим с начала эпидемии.

За минувшие сутки из больниц было выписано 132 человека.

В целом с начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано 9 932 случая коронавируса, 37 человек скончались от его последствий, 4 900 человек выздоровели.