Оперативный штаб сообщил подробности новых случаев только в нескольких регионах. Согласно предоставленной информации, почти все новые случаи COVID-19 в ВКО выявлены из числа контактных лиц, а в Жамбылской области среди заболевших – гражданин России.

В Алматы 25 заболевших выявлены при прохождении профилактического обследования, 29 – из круга контакта, 3 – самообращение, 27 – выявлены при проведении скрининга на предприятиях.

В Мангистауской области COVID-19 выявлен при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе обращения за медицинской помощью. 16 пациентов проживают в Бейнеуском районе, 10 – в Каракиянсом районе, 5 – в Муналинском районе, 3 – в Актау, 3 – в Мангистауском районе, 2 – в Тупкараганском районе и 1 – в Жанаозене.

В Карагандинской области диагноз COVID-19 выявлен при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга. 15 пациентов – из Темиртау, 13 – из Караганды, 4 – из Абайского района, по одному – из Сарани и Бухар-Жырауского района.

В Шымкенте 24 заболевших были в тесном контакте с инфицированными людьми, двое были госпитализированы с симптомами ОРВИ, еще 6 были выявлены при скрининге.

В Восточно-Казахстанской области 19 пациентов являются жителями города Семей, одна пациентка из города Риддер, трое – из Усть-Каменогорска. Из них 21 – контактных, 2 – завозных из России. При этом случай заражения жительницы г. Риддер отнесен по месту карантинизации и обследования к Шемонаихинскому району ВКО. Из 97 случаев КВИ в регионе – 12 завозных, 85 – местных, в том числе 1 летальный случай в Усть-Каменогорске. По территориальному распределению 11 случаев зарегистрировано в Усть-Каменогорске, 76 случаев в Семее, 5 завозных случаев в Шемонаихинском районе, 2 – в Глубоковском районе, по 1 случаю в Абайском районе, Тарбагатайском районе и Аягозском районе (завозной).

В Алматинской области по 2 случая заражения вирусом зарегистрировано в городе Капшагай, в Карасайском и Талгарском районах, 1 случай – в Илийском районе. Двое заболевших были в контакте с ранее инфицированными, 5 пациентов, в том числе 22-летняя беременная женщина, обследованы с профилактической целью.

В Кызылординской области все 6 новых случаев зарегистрированы в Кызылорде. Все пациенты были выявлены при скрининговом обследовании.

В Жамбылской области КВИ выявлена у жительницы Таласского района, которая обратилась в медучреждение с признаками ОРВИ, у жительницы Шуского района – в ходе скрининга. Третий заболевший является гражданином Российской Федерации, выявлен при пересечении государственной границы на посту «Айша биби». С признаками ОРВИ был госпитализирован в провизорный стационар. Лабораторным обследованием установлен положительный диагноз COVID-19.

За минувшие сутки в Алматы подтверждено 84 новых случая, в Западно-Казахстанской области – 51 случай, в столице – 48 случаев, в Мангистауской области – 40 случаев, в Карагандинской области – 34 случая, в Шымкенте – 32 случая, в Восточно-Казахстанской области – 23 случая, в Атырауской области – 21 случай, в Алматинской области – 7, в Кызылординской области – 6, в Павлодарской области – 5, в Жамбылской области – 3, в Акмолинской области – 2.