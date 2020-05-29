Казахстан ратифицировал соглашение с ЕАЭС о прослеживаемости товаров

Основными целями соглашения являются обеспечение эффективного контроля за оборотом товаров, выявление незаконного оборота, исключение условий для уклонения от уплаты налогов, увеличение поступлений налогов и таможенных платежей в бюджет. Положения соглашения регламентируют сроки и порядок создания механизма прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС. Прослеживаться будут только импортные товары, перечень которых будет утверждать совет Евразийской экономической комиссии. Срок прослеживаемости будет составлять пять лет. При этом каждое государство создаст национальную систему прослеживаемости, а также обеспечит контроль за оформлением налогоплательщиками в этой системе своих сопроводительных документов. Без такого оформления документов перемещение товаров в рамках Евразийского экономического союза будет запрещено.

В целом документом определены требования по обмену информацией по прослеживаемости между государствами-членами Таможенного союза. Обмен будет осуществляться на регулярной основе посредством интегрированной информационной платформы ЕАЭС. Через 12 месяцев после ратификации соглашения всеми странами будет запущен пилотный проект. Также после ратификации соглашения каждое государство в течение 120 календарных дней должно определить органы государственной власти, ответственные за координацию и реализацию механизма прослеживаемости. По результатам пилотного проекта будет принято решение о переходе к постоянному функционированию системы прослеживаемости.