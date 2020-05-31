Трамп решил отложить саммит G7 до сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что саммит G7 откладывается по крайней мере до сентября. Он хочет пригласить еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, сообщает CNN .

«Я откладываю это, потому что я не чувствую, что G7 представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», - сказал Трамп журналистам.

Большая семерка состоит из США, Канады, Франции, Великобритании, Германии, Италии и Японии.

Директор по стратегическим коммуникациям Белого дома Алисса Фарах сказала, что президент хочет объединить других традиционных союзников, в том числе страны Five Eyes (в альянс входят США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия – V).

Ранее Трамп заявлял, что планирует провести G7 в конце июня, но столкнулся с неоднозначным и неопределенным откликом со стороны других лидеров стран «большой семерки» на участие в саммите во время пандемии. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель «не может подтвердить», что она примет участие в возможном саммите G7 в Вашингтоне в конце июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пока не может взять на себя обязательство присутствовать на предполагаемой встрече G7 лично из-за канадских правил карантина.

«Большая семерка» - неформальное объединение Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. Шесть из семи членов G7 входят в первую двадцатку наиболее пострадавших от коронавируса стран мира, лидируя по числу заболевших и жертв вируса.

Все международные мероприятия не проводятся фактически с начала весны - после широкого распространения коронавируса в мире.