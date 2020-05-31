В Западно-Казахстанской области пациент скончался от последствий коронавируса

По ее данным, пациенту было 53 года. Никаких других сведений - о времени госпитализации или сопутствующих заболеваниях - в сообщении не приводится. С этой недели Минздрав перестал подробно сообщать о смертельных случаях, ограничиваясь данными о регионе, зафиксирована смерть и возрастом пациента.

В Западном Казахстане это первый смертельный случай от коронавируса. В регионе зарегистрирован 621 заболевший, 309 человек уже выписаны из больниц после выздоровления.

Всего в Казахстане от коронавируса умер 41 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. При этом Минздрав не сообщает обобщенных данных о том, сколько инфицированных коронавирусом пациентов умерло от других болезней. Известно, как минимум, о 26 таких смертях - 22 в Алматы, по одному - в Аркалыке, Актобе, Павлодаре и столице. Минздрав игнорирует запросы средств массовой информации о предоставлении полной статистики летальных случаев зараженных коронавирусом.