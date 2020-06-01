Тысячи жителей Лондона вышли на акцию протеста в связи с гибелью афроамериканца в США

Тысячи жителей Лондона вышли акцию протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в США, сообщает Би-би-си . Демонстранты держали в руках таблички с надписью «Справедливость для Джорджа Флойда» и плакаты «Расизму нет места», «Я не могу дышать».

Толпы людей вышли на Трафальгарскую площадь и собрались возле посольства США в Баттерси, дорога в посольство была заблокирована. Также сотни людей прошли через центр Манчестера, скандируя «Black Lives Matter». Аналогичная акция протеста прошла в Кардиффе.

За различные нарушения полиция арестовала 23 человека.

Десятки тысяч людей присоединились к ночным акциям протеста в США, 1600 человек были арестованы в 22 городах, поскольку некоторые демонстрации привели к насилию. Сотни людей прошли через Пекхэм в южном Лондоне в субботу в знак протеста против жестокости полиции.

В 25 американских городах объявлено чрезвычайное положение, в некоторые из них введена Национальная гвардия. Пятый день в США продолжаются беспорядки, в которые переросли протесты, начавшиеся после смерти 46-летнего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. И мирные демонстранты и политики призывают общество к сдержанности и решению проблем, которые копились в Америке многие годы.