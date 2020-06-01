Также заболели члены его семьи
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Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Фото Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, сообщает агентство ТАСС.

«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция», - сказал он в понедельник в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, после этого тесты сдали члены его семьи, у них тоже выявлен COVID-19.

«У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства», - отметил премьер-министр Армении.

Неделю назад Никол Пашинян заявил о второй волне коронавируса в Армении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране заразились порядка 9,3 тыс. человек, скончался 131, выздоровели около 3,4 тыс.

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