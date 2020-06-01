Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

Также заболели члены его семьи
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом, сообщает агентство ТАСС.
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