Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

«Я сдал тест на коронавирус. К сожалению, у меня выявлена коронавирусная инфекция», - сказал он в понедельник в ходе онлайн-трансляции на своей странице в Facebook.

По словам Пашиняна, после этого тесты сдали члены его семьи, у них тоже выявлен COVID-19.

«У нас нет симптомов, температура нормальная. Сейчас мы все самоизолированы, буду работать из дома. Здесь для этого есть все удобства», - отметил премьер-министр Армении.

Неделю назад Никол Пашинян заявил о второй волне коронавируса в Армении.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в стране заразились порядка 9,3 тыс. человек, скончался 131, выздоровели около 3,4 тыс.