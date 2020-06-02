В Казахстане введен институт парламентской оппозиции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции», сообщается на сайте Акорды.

Таким образом, в Казахстане впервые на законодательном уровне закрепляется такое понятие, как парламентская оппозиция – это депутаты мажилиса, не входящие в правящую партию, но которые теперь получат равные права с «Нур Отаном». Как ранее отмечал депутат мажилиса Азат Перуашев, они «в парламенте должна существовать парламентская оппозиция, которая будет выражать мнение народа и поднимать вопросы, волнующие все население».

Определение «парламентская оппозиция» вводится на уровне конституционного закона «О парламенте и статусе его депутатов». Другими нормами за парламентской оппозицией закрепляются ряд правовых гарантий, среди которых инициирование парламентских слушаний по актуальным вопросам жизнедеятельности государства и общества не менее одного раза за сессию, определение повестки дня правительственных часов в парламенте не менее двух раз за сессию, внесение альтернативных законопроектов к тем правительственным законопроектам, с которыми оппозиция не согласна и так далее. Руководитель или представитель оппозиционных фракций наделяется правом на выступление на совместных заседаниях палат парламента, пленарных заседаниях мажилиса, заседаниях комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и всех иных мероприятиях в стенах парламента.

Законом «О внесении изменения и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам парламентской оппозиции» закрепляется право избирать председателя одного из постоянных комитетов мажилиса исключительно из числа депутатов от оппозиции.