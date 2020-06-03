Мобильные операторы в Казахстане будут получать земли для строительства сооружений в упрощенном порядке

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности интернета в сельских населенных пунктах». Документ предусматривает предоставление мобильным операторам в упрощенном порядке земель под строительство антенно-мачтовых сооружений, чтобы они могли быстрее подводить связь к селам.

«Законопроектом предусматривается упрощение процедуры получения земельных участков под строительство антенно-мачтовых сооружений для сетей мобильной связи. В настоящее время по действующему законодательству требуются изменения целевого назначения арендованного земельного участка, то есть необходимо его выводить из индивидуального или сельскохозяйственного оборота, что затягивает на практике строительство телекоммуникационного оборудования до полутора-двух лет. В связи с этим вносимые изменения и дополнения в Земельный кодекс позволят операторам связи осуществить строительство антенно-мачтовых сооружений на арендованных земельных участках без изменения их целевого назначения вне зависимости от категорий земель, а также по упрощенной схеме», - рассказала о новеллах депутат Майра Айсина.

Кроме того, вносятся дополнения в закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» в части исключения требований управлений архитектурно-строительного контроля при строительстве антенно-мачтовых сооружений и изменение целевого назначения земельного участка, что также «даст возможность ускорить процесс обеспечения сельских жителей мобильной связью».

Также документ расширяет компетенцию местных исполнительных органов по оказанию содействия в предоставлении мест для строительства сетей мобильной связи.

«Это связано с тем, что одной из основных проблем является несогласие собственников на монтаж базовой станции сотовой связи на жилых зданиях или вблизи них. Вносимые законопроектом дополнения в компетенцию местных исполнительных органов позволят также решать возникающие вопросы», - объяснила депутат.

Как считает Айсина, законопроект позволит оператором связи совместно использовать инфраструктуру и частоты при оказании ими услуг связи, поскольку радиочастоты являются ограниченным ресурсом. Соответственно, совместное использование обеспечит эффективное использование и экономию инфраструктурных расходов для операторов. Помимо этого, использование радиочастот другого оператора позволит расширить охват связью населения, улучшить технические параметры.

«В конечном итоге это позволит населению получать качественные, менее затратные услуги связи», - заключила депутат.

В общей сложности, по информации депутата, на сегодня услугами широкополосного интернета охвачены 117 городов, 3 324 села с количеством населения 250 и более человек. Еще порядка 2 тыс. сел не подключены к интернету.