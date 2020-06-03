Уголовную ответственность за провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов закрепил мажилис

Статья 412 Уголовного кодекса Казахстана будет дополнена новым пунктом – за провокацию преступления сотрудниками правоохранительных и специальных госорганов. Такую поправку закрепил мажилис в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», которую в среду одобрил во втором чтении на пленарном заседании палаты.

«Депутатами предложено установить уголовную ответственность за провокацию преступления сотрудниками правоохранительного и специального государственного органа. В этой связи в рамках предложенной новой статьи 412 пункт 1 Уголовного кодекса, в случае провокаций преступления, будут установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы», - сказал депутат Мухтар Ерман.

Кроме того, депутаты внесли поправки, включающие руководителей субъектов квазигосударственного сектора в число субъектов, которые подлежат ответственности за непринятие мер противодействию коррупции. Также в документе устанавливаются жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы.

«Решение жилищного вопроса является стратегически важным не только в целях обеспечения мотивации сотрудников, но и для предотвращения коррупционных рисков», - подчеркнул Ерман.