В Уголовный кодекс будет внесена новая статья
Уголовную ответственность за провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов закрепил мажилис
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Статья 412 Уголовного кодекса Казахстана будет дополнена новым пунктом – за провокацию преступления сотрудниками правоохранительных и специальных госорганов. Такую поправку закрепил мажилис в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», которую в среду одобрил во втором чтении на пленарном заседании палаты.

«Депутатами предложено установить уголовную ответственность за провокацию преступления сотрудниками правоохранительного и специального государственного органа. В этой связи в рамках предложенной новой статьи 412 пункт 1 Уголовного кодекса, в случае провокаций преступления, будут установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы», - сказал депутат Мухтар Ерман.

Кроме того, депутаты внесли поправки, включающие руководителей субъектов квазигосударственного сектора в число субъектов, которые подлежат ответственности за непринятие мер противодействию коррупции. Также в документе устанавливаются жилищные выплаты сотрудникам оперативно-следственных подразделений антикоррупционной службы.

«Решение жилищного вопроса является стратегически важным не только в целях обеспечения мотивации сотрудников, но и для предотвращения коррупционных рисков», - подчеркнул Ерман.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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