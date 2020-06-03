Уголовную ответственность за провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов закрепил мажилис

В Уголовный кодекс будет внесена новая статья
Тамара Вааль, Vласть
Статья 412 Уголовного кодекса Казахстана будет дополнена новым пунктом – за провокацию преступления сотрудниками правоохранительных и специальных госорганов. Такую поправку закрепил мажилис в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции», которую в среду одобрил во втором чтении на пленарном заседании палаты.
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