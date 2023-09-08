В Казахстане предлагают оставить только пожизненное лишение свободы за изнасилование детей

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева представила основные положения разработанного госорганами и депутатами парламента законопроекта по обеспечению безопасности детей. В частности, предлагается оставить в Уголовном кодексе только пожизненное лишение свободы за изнасилование несовершеннолетних, ввести новую статью за насилие в отношении детей, исключить ограничение свободы как меру наказания для осужденных за преступления против детей.

В законодательстве отсутствуют отдельные статьи, охватывающие все формы деяний, связанных с применением физического насилия и жестокого обращения, соответственно, предусматривающие ответственность за них. В этой связи предлагается ввести в Уголовный кодекс статью «Насилие в отношении несовершеннолетнего» с ужесточением наказания, пересмотрев нормы статьи 140 УК РК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также предлагается ввести обязательный курс психологической помощи для «совершивших деяния, связанные с жестоким обращением с детьми».

Для необходимости ужесточить наказание за преступление против детей, с учетом того, что ограничение свободы не является наказанием как таковым, а осужденный находится на свободе, предлагается эту меру исключить из Уголовного кодекса, а также исключить примирение сторон по преступлениям в отношении детей.

В связи с тем, что участились случаи приставания к детям сексуального характера, но в Уголовном кодексе статьи за это нет, предлагается ввести такую статью (ст.121-1 УК РК) и назначать по ней пробационный контроль. Также разработчики считают, что необходимо оставить только пожизненное лишение свободы за преступления против половой неприкосновенности (ст.120 УК РК). Сейчас за изнасилование предусмотрено помимо пожизненного заключения 15-20 лет лишения свободы и химическая кастрация, которую назначают только при определенных условиях состояния здоровья.

Чтобы подозреваемый по преступлениям, совершенным в отношении детей, не находился во время следствия на свободе, законопроектом предлагается содержать их под стражей.

Также отмечается, что сегодня отсутствует единая программа помощи жертвам насилия – детям. Родители самостоятельно ищут адвокатов, юридическую консультацию и психологическую помощь. Для внедрения единых подходов по этому вопросу предлагается ввести компетенции уполномоченного органа по разработке программ помощи несовершеннолетним, в отношении которых совершено насилие, жестокое обращение, буллинг. Это должно быть предусмотрено отдельным законом «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении детской безнадзорности и беспризорности».

Также предлагается ввести лицензирование организаций, оказывающих услуги детям, снять мораторий на проверки, чтобы решать проблему травматизма, насилия и отсутствия безопасности в таких учреждениях. А водителям общественного транспорта хотят запретить высаживать детей, которые едут без сопровождения взрослых.

Кроме того, законопроектом предусматриваются меры, направленные на обеспечение безопасности детской инфраструктуры, создания инфраструктуры помощи семьям (закреплению функционирования центров поддержки семьи, создание единого контакт-центра/телефона доверия для женщин и детей и т.д.)

«В течение сентября планируется обсуждение законопроекта с НПО, общественностью на разных площадках, а затем направлен на заключение правительства, экспертизы, будет обсуждаться в рабочих группах мажилиса парламента», - сообщила Закиева.

Она призвала всех заинтересованных экспертов и общественные организации к обсуждению документа.

Вместе с тем детский омбудсмен пояснила инициативу Генпрокуратуры посещать семьи, где детей воспитывает отчим. По ее словам, эти «профилактические мероприятия, посещения касаются только семей, состоящих на учете по неблагополучию, связанных с алкоголизмом и т.п.».

«Сегодня на таком учете состоят около 7 тыс. семей. В этих семьях проживает 12 тыс. детей, они находятся в зоне риска. 70% нарушений прав детей и преступлений против них, особенно против половой неприкосновенности, связаны именно с отсутствием своевременной адресной, комплексной помощи, профилактических мероприятий для семей состоящих на учете по неблагополучию. Посыл данной инициативы генеральной прокуратуры именно такой, он не предусматривает никаких законодательных изменений и реализуется только в правовом поле в соответствии с существующим законодательством», - отметила она.