Только в текущем году заведено 12 уголовных дел
42 уголовных дела по финансовым пирамидам возбуждено в Казахстане за три года
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

За последние три года в Казахстане по фактам финансовых пирамид возбуждено 42 уголовных дела, из которых 12 дел – в 2020 году, сообщил в четверг в ходе пленарного заседания сената заместитель министра внутренних дел Арыстангали Заппаров.

«В каждом регионе созданы спецгруппы по противодействию деятельности финансовых пирамид. За последние три года по статье 217 УК РК возбуждено 42 уголовных дела, по которым расследовалось 975 эпизодов. В 2017 году – 11 дел, в 2018 году – 9 дел, в 2019 году – 10, и на сегодняшний день – 12 уголовных дел. Выявлено 38 преступных групп, в том числе одна транснациональная», - рассказал замминистра.

Он напомнил, что министерством внутренних дел рассматривалось уголовное дело в отношении граждан Казахстана, России и Испании, которые создали финансовую пирамиду под названием «Questra Holdings». В декабре 2019 года их осудили на срок от 8 до 10 лет лишения свободы. Нанесенный ущерб составил свыше 9 млрд тенге.

«В текущем году нами расследуются резонансные уголовные дела в отношении руководителей ТОО «Гарант 24 Ломбард», «Эстейт ломбард» и «Выгодные займы». Филиалы этих компаний функционировали в 15 регионах, куда были вовлечены более 39 тыс. человек. На сегодняшний день с заявлениями обратились 9393 граждан, расследование дела находится на контроле руководства министерства», - проинформировал Заппаров.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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