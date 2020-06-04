Назарбаев назначил даты праймериз партии «Нур Отан»

Глава партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября. Об этом сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек.

«Лидер партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев подписал постановление о проведении с 17 августа по 3 октября внутрипартийного отбора – праймериз», - написал Байбек в Twitter.

В Instagram Байбек написал, что «на предстоящих праймериз с учнтом современных трендов параллельно с традиционным планируется проведение онлайн-голосования».

«Основная цель праймериз – выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в мажилис и маслихаты всех уровней. После активного изучения передового международного опыта и широкого внутрипартийного обсуждения, голосованием среди членов Политического совета партии приняты Правила проведения праймериз. Уже завтра они будут опубликованы на нашем официальном сайте», - отметил первый зампред партии.

По его информации, в ближайшее время начнется обучение «для желающих участвовать во внутрипартийном отборе», школа политического менеджмента органиазует онлайн-семинары по навыкам коммуникаций, работе с избирателями, публичным выступлениям.

«Как отметил лидер партии Н.А. Назарбаев, «в партийные списки должны войти представители разных слоев населения, авторитетные, пользующиеся доверием граждан соотечественники». Обеспечение социального партийного лифта является одной из ключевых задач для нашей партии. Поэтому наряду с членами партии приглашаем всех неравнодушных, талантливых и креативных казахстанцев принять активное участие в предстоящих праймериз», - заключил Байбек.

2 июня Байбек на встрече с Назарбаевым, докладывая о подготовке к праймериз, сообщал, что сформирован кадровый резерв из 10 тыс. партийцев, а правила праймериз утверждены с учетом квот для женщин и молодежи. Байбек отмечал, что внутрипартийный отбор планируется провести во второй половине этого года.

Напомним, что праймериз должен был пройти во всех регионах страны в период с 30 марта по 16 мая, но его отложили из-за коронавируса.