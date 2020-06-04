Азербайджан вернет жесткий запрет на передвижение на фоне повторой вспышки коронавируса

В крупных городах Азербайджана с полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня будет применяться жесткий карантинный режим. Об этом в своем обращении к гражданам заявил премьер-министр Али Асадов, передает Meydan .

"С 24 марта в Азербайджане был применен жесткий карантинный режим из-за COVID-19. Благодаря этому, удалось добиться положительной динамики и началось послабление. Однако, последние послабления в экономике показали, что граждане не соблюдают карантинный режим и требования по безопасности, в результате наблюдается рост числа зараженных", - отмечается в обращении Асадова.

Премьер подчеркнул, что исходя из ситуации, принято решение в выходные применить жесткий карантинный режим в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе. "Этот режим предусматривает полную изоляцию", - подчеркнул он.

Премьер подчеркнул, что если в регионах Азербайджана ситуация будет ухудшаться, то и в них могут быть приняты аналогичные меры.

В выходные граждане смогут покидать свои места проживания только при двух случаях: необходимости в получении неотложной медицинской помощи и для участия в похоронах близких. В обоих случаях граждане должны обращаться в МВД и получить соответствующее разрешение.

Асадов не исключил, что аналогичный жесткий режим карантина в крупных городах страны может применяться и 13-15 июня.

В рамках режима полностью запрещается работа всех объектов торговли и услуг, приостанавливается работа общественного транспорта.

Схожий карантинный режим применяется в Турции - здесь запрет так же вводится в выходные дни.

Накануне в Азербайджане был установлен суточный рекорд заболевших - 325 человек. В целом в Азербайджане COVID-19 выявлен у 6 260 человек, 76 человек скончались, 3 665 вылечились.