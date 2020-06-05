В Атырауской области пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся вымогательством – КНБ

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании в Атырауской области пяти человек, подозреваемых в участии в преступной группе, занимавшейся вымогательством у предпринимателей.

«3 июня департаментом комитета национальной безопасности по Атырауской области в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность группы лиц, состоящей из представителей спортивной среды и предположительно деструктивных религиозных течений. Участники преступной группы причастны к вымогательству денежных средств с предпринимателей региона, «выбиванию» долгов и причинению телесных повреждений», - говорится в сообщении.

По данным КНБ, задержаны 5 человек – «активные участники группировки, отдельные из которых придерживаются так называемой «воровской» идеологии и поддерживают контакты с пособниками транснациональных преступных сообществ». В ходе обысков по местам жительства фигурантов обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы.

Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двое допрошены в качестве свидетелей, имеющих право на защиту. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.