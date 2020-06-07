В Казахстане за сутки выявлено 183 зараженных коронавирусом, проявляющих симптомы болезни

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 183 новых случая коронавируса – это пациенты, у которых проявлялись симптомы заражения. С 3 июня Минздрав перестал включать в официальную статистику по коронавирусу бессимптомных заболевших, ведомство обещает сообщать об их количестве, но в общие данные по коронавирусу они больше не попадают.

По информации пресс-службы Минздрава, за субботу в столице выявлено 38 зараженных с симптомами коронавируса, в Алматы – 29, в Карагандинской области – 24, в Западно-Казахстанской области - - 21, в Павлодарской области – 15, в Актюбинской области – 13, в Шымкенте – 10, в Восточно-Казахстанская области – 8, в Атырауской области – 6, в Кызылординской области – 5, в Алматинской области – 4, в Туркестанской области – 3, в Костанайской, Мангистауской и Жамбылской областях – по 2, в Акмолинской области – 1.

В целом с начала эпидемии в Казахстане выявлено 12 694 случая коронавируса, сообщает Минздрав. Эти данные не учитывают бессимптомных зараженных за последние четыре дня. При этом Минздрав в субботу сообщал, что за 3-5 июня в стране выявлено 687 бессимптомных пациентов, с ними общее число случаев составляет 13 381.

Выздоровели 7 135 человек, в том числе 232 – за минувшие сутки.

Умерли от последствий коронавируса 53 человека. Кроме того, по информации Минздрава, еще 37 зараженных коронавирусом скончались от других болезней.