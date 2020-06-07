Приезжающих в Казахстан не будут изолировать при наличии результатов пцр-теста

Приезжающие в Казахстан пассажиры могут избежать двухдневного карантина, если предоставят справку о прохождении пцр-тестирования на коронавирус, говорится в постановлении главного санврача республики.

"Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан, не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки", - говорится в обновленном постановлении.

Пассажиров без справок по-прежнему будут изолировать на двое суток в карантин для проведения тестирования на коронавирус.

Казахстан пока не объявлял о возобновлении международного авиасообщения, которое прервано с середины марта. Правительство рассматривает вопрос о возобновлении полетов на первом этапе в три страны - Китай, Южную Корею и Азербайджан. При этом в последнем произошла новая вспышка заражения и ужесточен карантин.