Остальных по-прежнему будут отправлять на двухдневный карантин
  • 174
Приезжающих в Казахстан не будут изолировать при наличии результатов пцр-теста

Приезжающие в Казахстан пассажиры могут избежать двухдневного карантина, если предоставят справку о прохождении пцр-тестирования на коронавирус, говорится в постановлении главного санврача республики.

"Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР, выданную не позднее 5 дней даты пересечения государственной границы Республики Казахстан, не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток. Им проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки", - говорится в обновленном постановлении.

Пассажиров без справок по-прежнему будут изолировать на двое суток в карантин для проведения тестирования на коронавирус.

Казахстан пока не объявлял о возобновлении международного авиасообщения, которое прервано с середины марта. Правительство рассматривает вопрос о возобновлении полетов на первом этапе в три страны - Китай, Южную Корею и Азербайджан. При этом в последнем произошла новая вспышка заражения и ужесточен карантин.

Свежее из этой рубрики
Группа активистов Демпартии объявила о голодовке и бессрочном протесте в центре Алматы
Новости
687 бессимптомных пациентов с коронавирусом были выявлены в Казахстане за три дня
Новости
Минздрав будет отдельно публиковать данные о пациентах с симптомами коронавируса и бессимптомных носителях
Просматриваемые
Новости
В Беларуси тысячи людей пришли поставить подписи за кандидата в президенты после задержания ее мужа
Новости
Школы должны быть готовы начать новый учебный год в дистанционном формате – Аймагамбетов
Новости
Новую ценовую политику вводит авиакомпания SCAT
Новости
Биртанов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане
Новости
Казахстан вновь обновил рекорд новых случаев COVID-19 за сутки
Новости
В столице и Алматы начались задержания митингующих