В Мангистауской области усилят карантин

В частности, в регионе вновь ограничат передвижение между населенными пунктами, а общественный транспорт в городах и районах будет ходить лишь в утренние (с 6 до 10) и вечерние (с 17 до 21) часы. В области обязательно ношение масок, несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении взрослых, запрещено проведение публичного памятного намаза в мечетях.

Кроме того, в регионе останутся закрытыми развлекательные заведения, рестораны и кафе вместимостью больше 30 человек. В банях и саунах могут работать только отдельные номера.

Мангистауская область ввела карантин одной из первых - в конце марта, когда в регионе был всего один зараженный коронавирусом. Затем карантин был ужесточен и его начали ослаблять только в мае.

К этому моменту в регионе подтверждено 325 случаев коронавируса, за последние четыре дня в Мангистауской области также зарегистрирован 71 бессимптомный пациент - их с 3 июня не вносят в общую статистику. Один пациент умер от коронавируса в регионе, 164 человека выздоровели.