В Казахстане за сутки выявлено 165 зараженных COVID-19, проявляющих симптомы болезни

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 165 новых случаев коронавируса – это пациенты, у которых проявлялись симптомы заражения. С 3 июня Минздрав перестал включать в официальную статистику по коронавирусу бессимптомных заболевших, ведомство обещает сообщать об их количестве, но в общие данные по коронавирусу они больше не попадают.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения, за воскресенье в Алматы зарегистрировано 32 таких пациента, в столице – 24, в Карагандинской области – 18, в Алматинской области – 15, в Шымкенте – 14, в Западно-Казахстанской области – 13, по 11 пациентов с симптомами КВИ зарегистрировано в Павлодарской и Атырауской областях, 7 – в Жамбылской области, по 5 – в Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях, 4 – в Кызылординской области, 3 – в Мангистауской области, 2 – в Костанайской области и 1 – в Акмолинской области.

В целом с начала эпидемии в Казахстане выявлено 12 859 случаев коронавируса, без учета бессимптомных зараженных с 3 июня. Выздоровели в стране 7 376 человек, в том числе 241 – за минувшие сутки. Умерли от последствий коронавируса 56 человек, в том числе трое за минувшие сутки, а от других болезней – 37 зараженных коронавирусом.