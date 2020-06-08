В «Дорожную карту бизнеса» в течение месяца включат новое направление по микрокредитованию

В госпрограмму «Дорожная карта бизнеса-2025» в течение месяца будет включено новое направление – «Микрокредитование малого и микробизнеса», сообщил на отчетной встрече с населением в понедельник министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

«В текущем периоде поддержка микробизнеса является важным вопросом. Решение вопросов доступа к кредитам и залога является фактором развития МСБ, особенно микробизнеса. Поэтому в госпрограмму «ДКБ-2025» будет включено новое направление - «Микрокредитование малого и микробизнеса». Финансирование будет доступно по ставке не более 6% за счет субсидирования. На сегодня ставки по таким кредитам высокие. Новое направление позволит получить кредиты по ставке 6%. Кредиты будут выдаваться до 5 млн тенге на пополнение оборотных средств и до 20 млн тенге – на производственные нужды. Это позволит охватить большой круг представителей микробизнеса. Источники финансирования – собственные средства банков и микрофинансовых организаций», - рассказал Даленов.

Он добавил, что решается вопрос предоставления залога. Фондом «Дам» будет обеспечено гарантирование до 85% основного долга займа, а рассмотрение проектов микро- и малого бизнеса будет ускорено через упрощение процедур согласования.

«Новое направление требует внесения изменений в госпрограмму «ДКБ-2025», а также процедур и вовлечение БВУ. Поэтому планируется запустить новое направление микрокредитования в течение месяца», - сообщил министр.

Даленов отметил, что вопрос развития предпринимательства является одним из основных приоритетов, так как развитие МСБ – это «главный фактор диверсификации экономики, обеспечения занятости, макроэкономической стабильности, а также производства товаров и услуг для населения».

«Как известно, в текущей ситуации ограничительные карантинные меры оказали прямое влияние на МСБ, особенно на микробизнес. Поэтому для поддержки МСБ предоставлены налоговые стимулы, расширяется кредитование и принимаются меры по дальнейшему облегчению условий ведения бизнеса», - напомнил он.

В частности, с 27 марта до 1 июня для всех субъектов малого и среднего бизнеса была введена отсрочка на уплату всех налогов и социальных платежей, в наиболее уязвимых секторах экономики до конца года обнулена ставка налога на имущество, для сельхозтоваропроизводителей до конца года снижена до нуля ставка земельного налога, также до 1 октября снижена ставка НДС с 12% до 8% для реализации и импорта социально значимых продовольственных товаров, а в наиболее пострадавших секторах экономики с 1 апреля до 1 октября установлены нулевые ставки по налогам и социальным платежам с фонда оплаты труда. Кроме этого, в прошлом году была принята законодательная база для освобождения от налога на доходы микро- и малого бизнеса.

«Это касается бизнеса, применяющего специальный налоговый режим. Освобождение действует 3 года на 2020-й, 2021-й, 2022-й годы. В результате более 1 млн субъектов микро- и малого предпринимательства за три года сэкономят порядка 382 млрд тенге по налогам» - сообщил глава ведомства.

В частности, в текущем году предприниматели сэкономят, по подсчетам МНЭ, 108,1 млрд тенге, в 2021 году – 125,2 млрд тенге, а в 2022 году – 148,4 млрд тенге.

Кроме этого, для снижения административной нагрузки и легкости ведения бизнеса был введен мораторий на проведение проверок, контроля и надзора (с посещением) в отношении субъектов микро- и малого бизнеса, также напомнил Даленов. В результате в течение 3 лет не будет проведено порядка 100 тыс. проверок, что, по его словам, «позволит снизить административную нагрузку и будет способствовать стабильности введения бизнеса».