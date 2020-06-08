Финансирование на развитие регионов в этом году увеличено в 3 раза – Даленов

В этом году финансирование по госпрограмме «Ауыл – Ел бесiгi» увеличено в 3 раза, будет реализовано 920 проектов на сумму 98 млрд тенге, сообщил на отчетной встрече с населением в понедельник министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов.

«В 2019 году по проекту «Ауыл – Ел Бесігі» в 53 селах (население почти 700 тыс. человек) реализовано порядка 520 проектов на сумму 34 млрд тенге. Это сельские дороги, школы, больницы, поликлиники, освещение, спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие инфраструктурные объекты. На 2020 год финансирование увеличено в 3 раза, количество охваченных сел – в 4 раза. Это позволит по «Ауыл – Ел бесігі» реализовать 920 проектов на сумму 98 млрд тенге в 216 селах», - сказал Даленов.

В целом, по его словам, до конца 2027 года необходимые мероприятия будут реализованы в 3 561 селах.

Также Даленов сообщил, что в 2019 году на развитие 17 моногородов и 9 малых городов было выделено 10 млрд тенге, реализовано 46 проектов, из которых 18 – по строительству/реконструкции внутригородских улиц, 28 – по строительству/реконструкции инженерных сетей. В 2020 году выделено 8,8 млрд тенге на реализацию 26 проектов в 16 моногородах и 5 малых городах.

«На сегодня активно развиваются окраины крупных городов – Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Там остро стоит вопрос обеспечения растущего населения дорогами, школами, больницами и водоснабжением, а также инженерными сетями. Поэтому принимаются меры по развитию окраин трех крупных городов. В 2019 году реализовано 55 проектов. (…) В текущем году планируется реализовать 56 проектов. Это 23 автодорожных проекта, 7 проектов в сфере образования и 1 – в здравоохранении и 3 спортивных объекта, а также 22 проекта по инженерным сетям.

Общая сумма проектов за два года составит 56 млрд тенге», - рассказал он.

Также министр сообщил, что по программе «С дипломом – в село» в этом году мерами социальной поддержки в виде бюджетного кредита на жилье в 4,1 млн тенге будут охвачены порядка

5 тыс. молодых специалистов. А в рамках «Года молодежи» объем финансирования увеличен на четверть, и на этот год составляет 20 млрд тенге.