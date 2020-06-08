106 сотрудников станции скорой помощи Алматы заразились коронавирусом с начала эпидемии

С самого начала распространения коронавирусной инфекции в городе Алматы заразились 106 работников станции скорой помощи, сообщил на брифинге в понедельник руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

Говоря о нынешней ситуации на станции скорой помощи, он отметил, что сейчас она работает в штатном режиме.

«Если говорить о цифрах, с самого начала эпидемии в целом заболели 106 сотрудников станции скорой медицинской помощи, из них 14 врачей, 53 фельдшера, 39 водителей и прочий персонал, также среди них есть диспетчера», - сообщил Надыров.

По его словам, часть сотрудников проживала и проживает в Алматинской области, и ведомствам еще предстоит «провести работу по определению причинно-следственной связи заражения». Он добавил, что в этом направлении проводится работа совместно с территориальным департаментом комитета контроля.

В заключение руководитель ведомства сообщил, что сейчас на станции достаточно сотрудников: «Также я хотел бы отметить, что на период карантина значительно уменьшились вызовы скорой медпомощи: если в штатном режиме до пандемии среднесуточное количество вызовов составляло порядка 3,5 тыс. в сутки, в период карантина данный показатель снизился до 1,5 тыс. в сутки. Поэтому на сегодняшний день скорая медицинская помощь работает без особой нагрузки».