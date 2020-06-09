339 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 339 бессимптомных носителей коронавируса – эти данные Минздрав теперь не включает в общую статистику по COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, за 8 июня в Шымкенте было выявлено 75 бессимптомных случаев коронавируса, в Карагандинской области – 69, в Алматы – 62, в столице – 47, в Атырауской области – 28, в Западно-Казахстанской области – 26, в Восточно-Казахстанской области – 10, в Алматинской области – 6, в Жамбылской и Туркестанской областях – по 4, в Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях – по 2.

Бессимптомные носители вируса были зарегистрированы в 14 из 17 регионов Казахстана.

В понедельник в Казахстане было выявлено 215 зараженных коронавирусом, проявляющих симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 554. При этом с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов, выявленных за шесть дней, в Казахстане с начала эпидемии выявлено 14 770 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 13 074 случая – в нее не включены бессимптомные пациенты, зарегистрированные с 3 июня.