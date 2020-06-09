Казахстан компенсирует в августе-сентябре превышение добычи в мае в рамках сделки ОПЕК+

Превышение добычи нефти составило 3,13 млн. баррелей
Алия Иксанова, Vласть
Казахстан компенсирует в августе-сентябре превышение добычи в мае в рамках ОПЕК+, сообщил во вторник министр энергетики республики Нурлан Ногаев.
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