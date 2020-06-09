Превышение добычи нефти составило 3,13 млн. баррелей
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Казахстан компенсирует в августе-сентябре превышение добычи в мае в рамках сделки ОПЕК+
ФОТО С САЙТА DW.COM

Алия Иксанова, Vласть

Казахстан компенсирует в августе-сентябре превышение добычи в мае в рамках ОПЕК+, сообщил во вторник министр энергетики республики Нурлан Ногаев.

«В Казахстане за первые 12 дней мая (с 13 мая отмечается 100% исполнение обязательств) суммарное превышение добычи нефти составило 3,13 миллиона баррелей (426,5 тысячи тонн), погашение которых планируется в августе-сентябре», - сказал Ногаев на заседании правительства.

Ранее Ногаев сообщал, что страна должна добывать ежедневно 1,319 миллиона баррелей в рамках взятых на себя обязательств по сделке ОПЕК+.

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