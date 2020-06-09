Два сотрудника медиа-холдинга Atameken Business заразились коронавирусом, они находятся на домашнем карантине.

«У двоих сотрудников холдинга подтвердился коронавирус. В настоящее время они находятся на домашнем карантине. В здании компании в тот же день после выявления проведены дезинфекционные работы. Определен круг контактных лиц. Компанией организованы меры по выявлению еще возможных заразившихся путем ПЦР-тестирования сотрудников», - говорится в официальном обращении генерального директора холдинга.

Отмечается, что с 16 марта, когда в стране был введен режим чрезвычайного положения, большая часть коллектива работает удаленно, а «график выхода на работу был организован таким образом, чтобы сотрудники максимально не контактировали».

Вместе с тем холдингу было рекомендовано не проводить массовое тестирование сотрудников на коронавирусную инфекцию и не закрывать на карантин.

«С сотрудниками, у которых выявили коронавирусную инфекцию, отработает СЭС и отправит всех контактных на ПЦР бесплатно. На карантин нас не закрывают. Будут только наблюдать, и при выявлении повторных случаев процедуру повторят. В течение трех дней подготовят постановление о выявленном случае КВИ», - поясняется в обращении.

Накануне стало известно о заражении коронавирусом 24 сотрудников телерадиокомплекса «Казахстан» и одного сотрудника алматинской палаты предпринимателей. Ранее сообщалось о выявленных случаях в столичном «Казмедиа центре» - заболели двое сотрудников телеканала «Евразия».

Неделю назад главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщала о семи заразившихся КВИ журналистах в стране, причем трое из них на тот момент уже выздоровели.