Протаранивший блокпост в Алматы был уволен из полиции за 4 дня до ДТП – Тургумбаев

Совершивший ДТП на блокпосту в Алматы, в результате которого погибли двое полицейских, действительно работал в органах внутренних дел, но был уволен за четыре дня до происшествия, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«Было проведено служебное расследование, мы уже сообщили, что моим приказом девять руководителей были наказаны, трое из них освобождены от занимаемых должностей за провал кадровой работы. Но в то же время в ходе проверки были выявлены факты, и у нас есть приказ начальника департамента полиции города Алматы, что Азаматов был уволен 21 числа, то есть за 4 дня до ДТП», - заявил Тургумбаев, отметив, что в настоящее время детали дела он озвучить не может.

Тем не менее глава МВД сообщил, что для объективности расследования дело изъято из Алматинской области, и теперь им занимается департамент собственной безопасности и следственный департамент министерства внутренних дел.

«Дело в том, что оно касается наших действующих сотрудников, которые погибли на посту при исполнении служебных обязанностей. Это коснулось и бывшего сотрудника, который тоже был в наших рядах. Поэтому здесь мы должны объективно во всем разобраться», - подчеркнул министр.

Он также заверил, что по окончанию расследования вся информация будет доведена до общественности. Но пока в МВД ждут автотехническую и другие судебные экспертизы, которые пока еще не готовы.

Напомним, рано утром 25 мая 28-летний водитель автомашины марки «BMW» в микрорайоне Коксай Карасайского района протаранил блокпост и врезался в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Один из них скончался до приезда «скорой помощи», второй умер позже в больнице, не приходя в сознание. Третий полицейский находился в реанимации 7-й горбольницы.

По информации ДП, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и ранее работал в полиции 6 лет, но «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания», что «стало причиной его увольнения из органов внутренних дел». Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (убийство), срок по этой статье – от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

В МВД заявляли, что причиной аварии «стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки». Кроме того, дана оценка фактам представления искаженной информации в СМИ. По итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в отношении 9 сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших инспектора службы полка патрульной полиции Жараса Жангазиева орденом «Айбын» ІІ степени, а полицейского полка патрульной полиции Дастана Абдыканова – орденом «Айбын» ІІІ степени.