ДТП в Алматы: глава департамента полиции получил строгий выговор от Тургумбаева

В МВД проанализировали трагический случай, произошедший 25 мая на блокпосту в Алматинской области, где погибли двое сотрудников полиции Алматы. Как сообщает пресс-служба министерства, причиной аварии «стали упущения в профилактической работе с личным составом и непринятие своевременных мер реагирования в отношении сотрудников, совершивших правонарушения и дисциплинарные проступки».Кроме того, дана оценка фактам представления искаженной информации в СМИ.

«По итогам служебной проверки приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева в отношении 9 сотрудников из числа руководящего звена приняты меры дисциплинарного взыскания», - сообщили в МВД.

Так, освобождены от занимаемых должностей заместитель командира полка патрульной полиции ДП города .Алматы подполковник полиции К.Сатаев, начальник управления кадровой политики ДП полковник полиции О.Мырзабеков и начальник инспекции по личному составу департамента полиции подполковник полиции А.Акылбеков.

Предупреждения о неполном служебном соответствии получили начальник местной полицейской службы ДП полковник полиции М.Саттаров, ранее занимавший должность командира полка, начальник управления собственной безопасности города Алматы подполковник полиции С.Кокрекбаев и заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции А.Нашарбеков.

Строгие выговоры объявлены первому заместителю начальника департамента полиции г.Алматы полковнику полиции Н.Алмасбекову и начальнику отдела ДП подполковнику полиции Салтанат Азирбек. Также строгий выговор объявлен начальнику департамента полиции города генерал-майору полиции Канату Таймерденову «за недостатки в организации деятельности вверенного подразделения».

«Каждый руководитель несет ответственность за своих подчиненных. Он обеспечивает соблюдение дисциплины и законности среди личного состава. Эта работа в департаменте полиции города Алматы не организована на должном уровне. В результате мы потеряли сразу двух сотрудников, один сотрудник получил тяжкие телесные повреждения. Для всех нас, особенно для родных и близких, это трагедия и невосполнимая утрата. Поэтому в отношении руководителей, допустивших это чрезвычайное происшествие, приняты соответствующие меры. Руководство МВД и впредь будет жестко требовать соблюдения служебной дисциплины, давать принципиальную оценку любым нарушениям сотрудников полиции и очищать свои ряды от тех, кто не хочет или не может работать в новых условиях», - подчеркнул Тургумбаев.

Напомним, рано утром 25 мая 28-летний водитель автомашины марки «BMW» в микрорайоне Коксай Карасайского района протаранил блокпост и врезался в патрульную автомашину, в салоне которой находились двое сотрудников полиции. Один из них скончался до приезда «скорой помощи», второй умер позже в больнице, не приходя в сознание. Третий полицейский находится в реанимации 7-й горбольницы.

По информации ДП, водитель был в состоянии алкогольного опьянения и ранее работал в полиции 6 лет, но «за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей получил четыре дисциплинарных взыскания», что «стало причиной его увольнения из органов внутренних дел». Начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (убийство), срок по этой статье – от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. В настоящее время водитель находится под стражей.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших инспектора службы полка патрульной полиции Жараса Жангазиева орденом «Айбын» ІІ степени, а полицейского полка патрульной полиции Дастана Абдыканова – орденом «Айбын» ІІІ степени.