Карантин в странах Западной Европы спас больше 3 млн жизней

Исследование охватывало Австрию, Бельгию, Германию, Данию, Испанию, Италию, Норвегию, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, Францию, Швейцарию и Швецию за период с начала эпидемии и до 4 мая. По расчетам, без карантина за этот период в европейских странах от коронавируса скончались бы 3,2 млн человек, в то время как фактически умерли около 130 тыс. То есть карантин спас более 3 млн жизней, в том числе 690 тыс. – во Франции, 630 тыс. – в Италии, 470 тыс. – в Великобритании. Без карантина эпидемия уже бы закончилась, так как большая часть населения (в Британии – около 70%) уже бы переболела.

Ранее в журнале Nature были опубликованы данные исследования, проведенного Калифорнийским университетом Беркли на материале США, Китая, Южной Кореи, Франции и Ирана. Согласно расчетам экспертов, в этих странах заразилось не 2,45 млн, а 530 млн человек.

С 20 марта смертность в Великобритании, по данным Национального бюро статистики, превысила обычный уровень почти на 64 тыс. человек, или примерно на одну пятую. Обычный уровень в данном случае – среднее число умерших в этом же сезоне за последние 5 лет. По последним данным, в стране от коронавирусной инфекции скончались свыше 40,9 тыс. человек, это второй показатель в мире после США и первенство по уровню смертности от коронавируса в пересчете на население – 610 человек на миллион жителей.

Эпидемиологи считают превышение смертности над обычным уровнем самым верным способом определить реальное количество жертв коронавируса. Этот метод одинаково применим ко всем странам, тогда как национальные методики подсчета умерших от COVID-19 разнятся: в одних странах в их число включают всех, у кого на момент смерти был обнаружен коронавирус, в других – только тех, у кого он явился непосредственной и главной причиной смерти. Такую методику применяет Казахстан. Более того, в нашей стране не включаются в общую статистику случаев заражения бессимптомные больные.