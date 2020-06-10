Нигматулин о Минторговли: «Запутали и замучили экспортеров»

Всего за год работы в министерстве торговли и интеграции три раза меняли правила субсидирования экспортеров, чем окончательно запутали предпринимателей, считает спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. В среду в ходе пленарного заседания мажилиса палата рассмотрела отчет правительства и счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год. Выяснилось, что Минторговли не освоило 2 млрд тенге, а невыполнение по экспорту несырьевых товаров составило около $2 млрд.

По словам депутата Петра Шарапаева, по бюджетной программе «содействие экспорта казахстанских товаров на внешние рынки» исполнение составило лишь 6,8 млрд тенге из запланированных 9 млрд тенге. При этом не выполнен объем экспорта несырьевых товаров – при плане $17 млрд он составил $15 млрд. Кроме того, по словам депутата, предприниматели жалуются на неоднократное изменение правил субсидирования затрат на экспорт, большое количество собираемых документов, долгое оформление заявок.

«Действительно, с $17 млрд мы потеряли часть несырьевого экспорта. Это было связано с тем, что мы часть экспорта потеряли на Иран, мы потеряли по алюминиевому направлению, так как США ввели у себя пошлины, Китай сократил определенный объем, а мировая цена у нас по обработанным продуктам резко падала. При том, что физический объем по многим направлениям вырастал, например, по ферросплавам на 7%, но цена упала на 15%. Это повлияло в целом на неисполнение показателей экспорта несырьевой продукции в прошлом году», - объяснил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

«Слушал вас, Бахыт Турлыханович, и сразу вернулся в те годы, когда вы были министром финансов на таких отчетах – просто словесный поток», - тут же вмешался Нигматулин.

Спикер напомнил, что в июне будет год, как создано министерство торговли и интеграции, однако, здесь уже «нарабатывают свою порочную практику» в реализации такого важнейшего направления, как субсидирование экспорта казахстанских товаров.

«Цель вашего министерства была определена – для поддержки экспортно-ориентированных предприятий. То есть вы для них, по-русски говоря, и мама, и папа. Что ж вы делаете за этот год? Только за этот год вы три раза поменяли правила субсидирования для наших экспортеров, соответственно, каждый раз к этому правилу вы меняли три раза инструкции. Не было вашего министерства – они жили по одному правилу, по одной дорожке, по одной инструкции. Создали министерство – за год три раза переписали правила, три раза переутвердили инструкцию. Вы понимаете, как вы запутали, как вы замучили наших экспортеров? Развели бюрократию на ровном месте. Да это похуже всяких торговых войн и похуже коронавируса для наших экспортеров – ваша бюрократия», - заявил Нигматулин.

Султанов не согласился, отметив, что эти поправки как раз шли на облегчение и

расширение географии казахстанского экспорта.

«Вначале по этим правилам только 50 предприятий могли иметь доступ к этим мерам поддержки. Благодаря этому (новым правилам – V) треть действующих активных экспортеров, то есть 139 предприятий, получили доступ и даже расширили географию», - заверил министр.

«Бахыт Турлыханович, я взял все ваши инструкции и правила. Цель была правильная, я бы сказал, даже благородная. Но надо было сделать профессионально, один раз. Пока новое министерство, не хватает профессионального штата – наберите проектный офис, со стороны, пусть вам разработают. Посоветуйтесь с нашими казахстанскими экспортерами – у них есть в компаниях грамотные люди. Но сделайте один раз инструкцию. Цель была благородная и правильная, но как вы ее сделали – как обычно. Вот и результат», - резюмировал спикер мажилиса.