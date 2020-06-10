Еще одну налоговую амнистию для физлиц проведут в Казахстане

В Казахстане проведут еще одну налоговую амнистию для физических лиц, а также дадут ряд послаблений национальным компаниям и бизнесу. Это предусмотрено комплексным планом по восстановлению экономического роста страны, разработанным правительством, и в среду в двух чтениях мажилис одобрил соответствующий законопроект.

«Предлагается проведение дополнительной налоговой амнистии физических лиц по списанию суммы пени, числящейся на лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 апреля текущего года, при условии оплаты недоимки по ним до 31 декабря 2020 года. Это касается налога на имущество, земельного налога, налога на транспортные средства за налоговый период до 1 января 2020 года. Налоговая амнистия освободит наших граждан от начисленных санкций, что улучшит их финансовую ситуацию», - сказал депутат Альберт Рау, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».

Как объяснил депутат, поправки внесены для реализации отдельных мер, предусмотренных комплексным планом по восстановлению экономического роста и принятым правительством. При этом данные меры будут действовать только до конца года.

Законопроектом также предлагается освободить от налогообложения доходов работников негосударственных средств массовой информации.

Для повышения текущей ликвидности, снижения последствий остановки пассажирских перевозок и снижения грузооборота предлагается перенести срок оплаты налога на добавленную стоимость за II и III кварталы 2020 года на февраль 2021 года национальному оператору инфраструктуры «Казахстан темир жолы». С июня и до конца 2020 года для предприятий горнодобывающего комплекса, за исключением добычи углеводоровдов, горнометаллургического, металлургического комплекса предлагается увеличить автовозврат НДС с 70 до 80%, и перенести 33% авансовых платежей. Также планируется освободить от уплаты земельного налога, от обложения импортозапасных запчастей для самолетов субъектов, работающих в сфере воздушного пассажирского транспорта от НДС с роялти.

«Предлагается исключение сбора за первичную регистрацию седельных тягачей, предприятий, осуществляющих международные автомобильные перевозки и грузов с 1 июля до конца 2020 года. Поправка также вводится для поддержки отечественного автоперевозчика», - добавил Рау.

До 31 декабря также будут продлены сроки предоставления документов, подтверждающих резиденство нерезидентов за 2019 год. Также придадут легитимность сканированным копиям документов, сформированных для бухгалтерско-налогового учета в период режима ЧП.

Кроме того, устанавливается лицензионный сбор на право занятия микрофинансовой деятельностью, деятельностью на финансовом рынке, филиалов банков, страховых компаний. При этом предлагается исключить действующий регистрационный сбор. Вместе с тем в обязанности банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, предлагается включить предоставление сведений в министерство финансов сведения и документы о снятии наличных единиц с банковских счетов.