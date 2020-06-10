Еще шесть пациентов умерли от коронавируса в Казахстане

Еще шесть человек скончались от последствий коронавируса в Казахстане, сообщила поздно вечером в среду пресс-служба Минздрава.

По ее информации, в столице умерли четверо мужчин в возрасте 47, 59, 60 и 68 лет, в Западно-Казахстанской области - 79-летняя женщина, в Карагандинской области - 67-летний мужчина.

В столице число умерших от коронавируса достигло 14 - больше, чем в любом другом регионе страны, в Карагандинской области зарегистрировано 7 случаев смерти пациентов, когда причиной был назван коронавирус, в Западно-Казахстанской области - 3 случая.

Минздрав не уточняет, когда умерли эти пациенты. Вместе с тем это крупнейший разовый прирост статистики смертельных случаев с начала эпидемии.

Число смертей от коронавируса начало расти в начале прошлой недели. За минувшую неделю было зарегистрировано 15 летальных исходов, за три дня этой недели - уже 11. До этого в течение нескольких недель Минздрав сообщал об 1-2 смертях в неделю.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 67 человек. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом. Регистрировались ли такие смерти после 4 июня - неизвестно.