Казахстанцы смогут получать услуги без бумажного документа, удостоверяющего личность

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий». Как сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев на базе «Мобильного правительства» будет внедрен сервис цифровых документов, который позволит гражданам получать услуги, не имея бумажного удостоверения личности. Кроме того, документ закрепляет новый вид страховой деятельности – добровольное киберстрахование и определяет уполномоченный орган, отвечающий за защиту персональных данных.

«Одним из способов решения вопроса по переходу на электронный документооборот является внедрение сервиса цифровых документов. Данный сервис будет функционировать на базе «Мобильного правительства» и позволит гражданам получать услуги, не имея при себе бумажного удостоверяющего (личность – V) документа. В этой связи законопроектом предлагается законодательно определить сервис цифровых документов», - пояснил Жумагалиев.

Вместе с тем, отметил он, работа по цифровизации в результате приводит к формированию большого количества данных, которые необходимо анализировать. В этой связи законопроектом предлагается регламентировать механизм аналитики «больших данных», что потребует дополнительной защиты прав граждан.

«В связи с этим предлагается определить уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных и внедрить сервис по их защите. Сервис позволит уведомить граждан о совершаемых действиях с его данными. Также вводится услуга «Добровольное киберстрахование» как вид страховой деятельности в этой сфере», - отметил министр.

Как уже ранее сообщалось, документ направлен и на повышение конкурентоспособности отечественных участников IT-рынка. В частности, предлагается ограничить участие государства в предпринимательской деятельности, для чего будут исключены функции квазигосударственных секторов по созданию и развитию объектов информатизации в области ИКТ.

Для улучшения инвестиционного климата планируется добавить к финансированию НИОКР проекты цифровизации в области углеводородов и добычи урана в рамках 1% от расходов на добычу, понесенных недропользователем в предыдущем году. В целях стимулирования венчурной деятельности планируется ввести нормы по определению «частного венчурного инвестора». Таким образом, введение данных норм позволит к 2024 году достичь увеличения количества инновационных стартап-компаний до 450.

Вместе с тем новым законом определяется уполномоченный орган по реализации государственной политики в отрасли электронной промышленности и его функций. Документ также впервые закрепляет понятие цифрового актива, майнинга, токена, технологии блокчейн и относит цифровой актив к имуществу.

Стоит отметить, что в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении в мажилисе депутаты заявили о переносе сроков внедрения единой дежурной диспетчерской службы «112» на 2023 год из-за неготовности работы. Нормы по ее созданию также заложены в данном проекте закона. Кроме того, парламентарии предложили исключить из законопроекта нормы, которые «не имеют достаточной глубины аналитической, финансовой и технической проработки», а также имеют высокие затратные показатели, которые в данное время «экономически нецелесообразны».

«Это нормы, связанные с введение платежной системы на основании QR-кода, а также с внедрением умных систем учета потребления энергетических и водных ресурсов, затраты на которые могли бы быть дополнительной нагрузкой для населения и субъектов бизнеса», - говорил Павел Казанцев.