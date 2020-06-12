Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2 млн

В мире за весь период распространения коронавируса заболели почти 7,5 млн человек, из них умерли 420,8 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В США число заразившихся превысило 2 млн, умерших – порядка 113,8 тыс. В Бразилии число инфицированных достигло уже 802,8 тыс., скончались 40,9 тыс. человек. В России – 501,8 тыс. случаев заражения за весь период и 6,5 тыс. летальных случаев.

В Великобритании – свыше 292,8 тыс. заразившихся, умерли более 41,3 тыс. человек. В Индии 286,6 тыс. случаев заражения и 8,1 тыс. летальных случаев. В Испании – 242,7 тыс. заболевших, в Италии 136,1 тыс. Умерли в этих странах 27,1 тыс. человек и свыше 34,1 тыс. соответственно.

В Перу заразились порядка 214,8 тыс. человек, умерли более 6 тыс. инфицированных. Во Франции и Германии заболели порядка 192,5 тыс. и 186,7 тыс. человек, умерли – более 29,3 тыс. и свыше 8,7 тыс. человек.

Иран и Турция теперь находится на 11-м и 12-м местах соответственно. Здесь заразились свыше 180,1 тыс. человек и более 174 тыс. человек соответственно, а умерли – почти 8,6 тыс. в Иране и свыше 4,7 тыс. в Турции.

В Мексике, которая находится на седьмом месте в мире по числу умерших, скончались более 15,9 тыс. человек, а заболели в стране свыше 133,9 тыс. человек. В Бельгии, занимающей восьмое место по летальным исходам, скончались более 9,6 тыс. заболевших, а всего в стране зарегистрировано 59,7 тыс. случаев заражения.

Тем временем ученые Кембриджа и Гринвича выяснили, что повсеместное ношение защитных масок может предотвратить вторую волну пандемии коронавируса, пишут «Известия». Их исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society A. Британские ученые в своей работе руководствовались базовым показателем репродукции — это среднее число лиц, которых заражает носитель инфекции. На данный момент он равен от 2 до 6,47, а для окончания пандемии показатель должен опуститься ниже единицы. Ношение масок значительно снижает риск распространения коронвируса, но при условии, что их используют достаточное количество людей, отмечают исследователи. Результаты моделирования улучшались, если к ношению масок добавлялось соблюдение социального дистанцирования. Эти два правила, считают специалисты, помогут победить пандемию еще до создания вакцины.