Более 254 млн тенге потратят на выборы сенаторов в этом году

В этом году на выборы депутатов сената парламента в республиканском бюджете предусмотрено 254,7 млн тенге, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина.

«На выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан в республиканском бюджете для центральной избирательной комиссии выделено 254,7 млн тенге. Из средств республиканского бюджета будут покрываться расходы на организацию и деятельность избирательных комиссий, командировочные и транспортные расходы депутатов маслихатов, которые являются выборщиками, полиграфические услуги, необходимые для организации деятельности выборной компании, а также услуги на оформление избирательных участков, расходы на публикации в СМИ и другие», - сообщила Мустафина на заседании ЦИК.

Она уточнила, что финансирование из средств республиканского бюджета будет осуществляться через специально открытые счета местных исполнительных органов, а сумма, которую будет выделять ЦИК каждому региону, будет зависеть от количества выборщиков и от количества кандидатов в депутаты сената.

«Распоряжаться бюджетными средствами, поступающие на эти цели, будет осуществлять территориальная избирательная комиссия. По сумме финансирования расходов кандидатов в депутаты сената ЦИК в соответствии со своими полномочиями позже отдельным свои постановлением. Для сравнения: в прошлой выборной кампанией на эти цели выделялось от 400 до 600 тысяч на каждого кандидата депутата сената», - отметила Мустафина.

Как сообщил на заседании Центризбиркома заместитель председателя ЦИК Константин Петров, с завтрашнего дня стартует этап выдвижения кандидатов, он продлится 30 дней – до 12 июля. По мере предоставления документов будет идти регистрация, которая закончится 23 июля.

«На проведение предвыборной агитации предусмотрено 18 дней. Предвыборная агитация заканчивается в 00.00 часов 11 августа 2020 года. 11 августа – день тишины, 12 августа – день голосования. Итоги должны быть установлены не позднее 18 августа 2020 года», - добавил он, отметив, что Центризбирком регистрирует избранных депутатов сената до окончания срока полномочий депутатов сената, избранных в 2014 году, до 14 октября.

По итогам заседания ЦИК принял постановление «Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан, назначенных на 12 августа 2020 года».