За сутки в Казахстане выявлены 623 бессимптомных носителя коронавируса

За 12 июня в Казахстане выявлены 623 бессимптомных носителей коронавируса – эти данные Минздрав теперь не включает в общую статистику по COVID-19.

По данным Минздрава, больше всего бессимптомных носителей выявлено в Алматы – 194, в Карагандинской области – 128, в столице – 64, в Шымкенте – 36, в Атырауской области – 36, в Алматинской области – 32, в Мангистауской области – 155, в Актюбинской области – 24, в Туркестанской области – 22, в Акмолинской области – 14, в Западно-Казахстанской области – 13, в Восточно-Казахстанская области – 12, в Кызылординской области – 10, в Павлодарской области – 6, в Северо-Казахстанской области – 4, в Костанайской области – 3.

Бессимптомные носители коронавируса не зарегистрированы в пятницу только в Жамбылской области.

Всего с 3 июня в стране выявлено 3 782 бессимптомных больных.

За пятницу было выявлено 366 зараженных коронавирусом, у которых проявились симптомы болезни. Таким образом, общее число выявленных случаев за этот день составляет 989.

С 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавирусу. Ведомство разъясняло, что решило разделить пациентов по категориям из-за разного уровня заразности пациентов, но никак не поясняло, почему бессимптомные пациенты больше не включаются в общую статистику.

С учетом бессимптомных пациентов в Казахстане с начала эпидемии выявлено 18 020 случаев коронавируса. При этом официальной считается цифра в 14 238 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты.