В результате атак боевиков на северо-востоке Нигерии погибли свыше 60 человек

Исламские боевики в субботу убили по меньшей мере 20 военнослужащих и более 40 мирных жителей и ранили сотни в результате двойных атак в северо-восточной части Нигерии, штат Борно, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Атаки в районах местного самоуправления Монгуно и Нганзая. Боевики с тяжелым вооружением, включая ракетные установки, прибыли в Монгуно, центр международных неправительственных организаций, утром в субботу, захватили правительственные войска, понесли некоторые потери, но убили не менее 20 солдат и бродили по району в течение трех часов. Сотни людей получили ранения в результате перекрестного огня, местная больница была захвачена, некоторые раненые вынуждены были лежать за пределами учреждения в ожидании помощи. Источники сообщили, что боевики также подожгли местный полицейский участок и сожгли гуманитарный центр ООН в этом районе, а также распространяли письма жителям на местном языке хауса, предупреждая их, чтобы они не работали с военными, белыми христианами-западниками или другими «неверующими».

В Нганзай боевики прибыли на мотоциклах и пикапах и убили более 40 жителей.

По данным агентства, эти нападения произошли всего спустя несколько дней после гибели 69 мирных граждан от рук террористов группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP, подразделение «Исламского государства»).